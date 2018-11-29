В Луганске грузовик врезался в маршрутку (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске в ДТП попал автобус. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».
Авария произошла на перекрестке Советской и Оборонной: грузовик врезался в маршрутку. Как уверяют в «ЛНР», в ДТП никто, включая пассажиров автобуса, серьезно не пострадал. Иные подробности выясняются.
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