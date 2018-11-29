Ситуация в пунктах пропуска днем 29 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 29 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Виталий: «11:07. В Горловке перед паспортным раздают талончики. Где заполняете ФИО, дату, месяц, год рождения, номер телефона которым пользуетесь и imei телефона»;

«Администратор»: «11:08. Горловка – после полиции за 1,5 часа продвинулись на одну машину. Супер льгота прет»;

«Griche4ka»: «11:12. Майорськ. Черг немає в обидва напрямки».

КПВВ «Марьинка»:

Нюта: «9:42. На "Каргилле" основная на спуске с моста, льготы 50. В общем где-то машин 150»;

«Администратор»: «11:07. На "Каргилле" в сторону Украины очередь 16 автобусов»;

Андрей: «11:35. Александровка (Марьинка), на выезд – с 7 утра очередь стоит колом, очень плохо движется. Люди психуют и уезжают»;

Андрей: «11:55. Александровка (Марьина, выезд в Курахово) у первых 60 машин собрали паспорта и техпаспорта. Унесли. Есть мнение, что будут пачками пропускать. Очередь до моста»;

Эльвира: «12:20. На "Каргилле" сегодня записывали номер телефон и imei у тех кому до 50-ти. Пешая очередь. Поэтому еще стало медленнее. Готовьте заранее данные для подачи сразу с паспортом».

КПВВ «Новотроицкое»:

Iraida: «9:22. Новотроикое в Донецк сразу на проверку. Из Донецка в Новотроицком машин 50»;

Iraida: «9:30. На "Перлыне" в Украину машин 70-80, пеших 100 человек»;

Iraida: «9:41. Еленовка в Украину: машин 50»;

Нюта: «10:14. В Еленовке в Украину 30 Авто»;

«GV»: «11:49. Еленовка. Около 40 машин»;

Нюта: «12:02. Еленовку прошли, в Новотроицком льготы нет, общая 30 машин и движемся»;

Лариса: «12:33. Еленовка в Украину 5 машин»;

Лара: «12:50. Новотроицк в Донецк основная до 20 машин. Льгота около 10»;

Лара: «14:26. Еленовка в Донецк льготной 3, обычной 10 машин»;

Лара: «14:35. Еленовка из Донецка машин нет, одни фуры».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: