СБУ обнародовала переговоры авиации РФ в Азово-Керченской акватории (Видео). Новости

Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные переговоры экипажей российской военной авиации, которые велись во время атаки на украинские суда в Азово-Керченской акватории 25 ноября. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве, заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов.

«Службой безопасности Украины техническими средствами были получены переговоры российского самолета Су-30 и вертолета Ка-52 с соответствующими пунктами управления. Эти переговоры не оставляют никаких сомнений, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ о применении оружия против украинских кораблей», – сказал он.

«Украинские корабли стали мишенью, на которых украинские военные нагло отработали свои навыки применения разных видов вооружения. Фактически украинские военнослужащие чудом выжили», – заявил Фролов.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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