На Луганщине количество людей, пересекающих КПВВ, не увеличилось. Новости

В Луганской области после введения особого правового режима военного положения контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-офицер Лисичанского пограничного отряда Неля Доценко.

«Подразделения Лисичанского пограничного отряда работают в штатном режиме, но в усиленном варианте. С 1 декабря мы планируем перейти на зимний график несения службы. Т. е. КПВВ "Станица Луганская" и "Золотое" будут работать с 8 утра и заканчивать функционировать в 17:00. Пропускные операции у нас происходят в штатном режиме», – сказала она.

Также пресс-офицер опровергла информацию об увеличении количества людей, пересекающих КПВВ со стороны временно неподконтрольных украинской власти территорий. «Каких-либо изменений в интенсивности пассажиропотока не наблюдаем. Так, как в октябре и в начале ноября, мы наблюдаем снижение пассажиропотока в выходные дни и несущественное увеличение пассажиропотока в будни. Но все держится на отметке 10-13 тысяч граждан», – отметила Неля Доценко.

Как сообщалось ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видели около 600 человек, ожидавших на блокпосту незаконных вооруженных формирований (НВФ) неподалеку от моста в Станице Луганской для перехода на подконтрольную украинским властям территорию. 28 ноября в очереди перед КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина, который направлялся на подконтрольную украинским властям территорию.

Напомним, с 1 декабря КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе переходят на новый график.

Как сообщалось, с 28 ноября в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, на 30 дней вводится военное положение. Так, в Донецкой области введение военного положения не повлияет на жизнь гражданского населения. А в Луганской области конституционные права жителей ограничиваться не будут.

Также сообщалось, что на КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и на административной границе между Херсонской областью и аннексированной Автономной Республикой Крым введены меры повышенного контроля. Органы и подразделения Государственной пограничной службы Украины приведены в полную боевую готовность.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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