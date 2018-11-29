Обстрелы ракетами и штурм: Подробности атаки военных РФ на украинские суда. Новости

Украинские военные в ходе атаки в Азово-Керченской акватории подверглись шести видам нападений со стороны российских военных. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве, сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов.

По его словам, 25 ноября в Азово-Керченской акватории зафиксированы:

таран украинского малого буксира «Яны Капу» российским кораблем «Дон» пограничного управления ФСБ РФ;

боевое применение двух ракет российским многоцелевым истребителем Су-30;

боевое применение двух ракет российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52;

применение российскими военными крупнокалиберного корабельного вооружения (огонь велся по рубке, где находились украинские моряки);

штурм украинских кораблей российским спецназом с применением физического насилия к экипажу.

«Шестой вид насилия продолжается и сейчас. Это физическое и психологическое давление и незаконный арест всех 24 наших военных, а также отказ допуска и сокрытие информации о состоянии здоровья трех украинских военнопленных, которые получили ранения в результате вооруженного российского нападения», – заявил замглавы СБУ.

Фролов также сообщил, что в рамках досудебного расследования следователи СБУ продолжают документировать преступления российских спецслужб и военных против украинских моряков. «Уголовное производство зарегистрировано прокурорами Военной прокуратуры Южного региона Украины по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», – проинформировал он.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные переговоры экипажей российской военной авиации, которые велись во время атаки на украинские суда в Азово-Керченской акватории 25 ноября.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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