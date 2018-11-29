В СБУ рассказали о расследовании инцидента в Азово-Керченской акватории. Новости

В ходе расследования атаки российских военных на украинские суда в Азово-Керченской акватории уже объявлено о подозрении 8 представителям пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил Российской Федерации, которые отдавали и выполняли приказы о нападении на украинских моряков. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве, заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов.

«Среди них – контр-адмирал и вице-адмирал пограничного управления ФСБ. Служба безопасности Украины принимает исчерпывающие меры по установлению всех пограничников ФСБ РФ, российских военных из морских и воздушных сил Минобороны РФ, причастных к нападению на украинских моряков. Нами уже установлены фамилии многих из них», – сказал он.

По его словам, есть также круг лиц, которых сейчас проверяют украинские спецслужбы. «Сейчас проводится проверка полученной информации нашими сотрудниками из разных источников. Их действиям в пределах досудебного следствия будет также предоставлена соответствующая правовая квалификация», – добавил Фролов.

Заместитель главы СБУ также проинформировал, что украинские военные в ходе атаки в Азово-Керченской акватории подверглись шести видам нападений. Моряков обстреливали истребитель, разведывательно-ударный вертолет и военный корабль РФ.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные переговоры экипажей российской военной авиации, которые велись во время атаки на украинские суда в Азово-Керченской акватории 25 ноября.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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