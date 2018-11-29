За 58 миллионов: Как в Николаевке работает один из самых современных спорткомплексов Донетчины (Фото). Новости

Сегодня, 29 ноября, в городе Николаевка (рядом со Славянском, Донецкая обл.) на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» состоялся Олимпийский урок. Инициатором и организатором мероприятия выступило отделение Национального олимпийского комитета Украины в Донецкой области.

Как сообщила «Донецким новостям» помощник главы отделения Национального олимпийского комитета Украины в Донецкой области Карина Ваноян, на спортивный праздник приехали выдающиеся спортсмены Украины – победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Жители и гости Николаевки были не только зрителями, но и участниками спортивных уроков, мастер-классов. На спортивных локациях желающие познакомились с целым рядом видов спорта: бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, гимнастика спортивная, дзюдо, тяжелая атлетика, кикбоксинг, самбо, каратэ JKS, легкая атлетика, синхронное плавание.

Принимали гостей коллектив СОК «Энергетик» и Николаевская объединенная территориальная громада, которая была создана в декабре 2016 года.

«Мы фактически плодотворно работаем два года. Громада объединяет город Николаевку и 10 сел, которые находились в подчинении бывших Рай-Александровского и Малиновского сельских советов. На данный момент на территории громады проживает 17 049 человек. Наша инфраструктура – это 6 школ (4 – в Николаевке и 2 – по нашим сельским радам), 5 детских садиков. У нас есть 3 сельских Дома культуры и Дворец культуры города Николаевки. Наша гордость – спорткомплекс «Энергетик», который стал для нас настоящим подарком и был открыт летом этого года. В нем занимаются все желающие жители громады, а также и гости. Например, из Славянска и Краматорска», – поделилась голова Николаевской ОТГ Елена Цикунова.

Как рассказала «Донецким новостям» заведующая СОК «Энергетик» Юлия Трифонова, штат сотрудников – 40 человек. Это тренерский состав, менеджеры – администраторы (работники рецепции), бармены, уборщики, охрана, медсестра и инструктор – спасатель в бассейне. В коллективе работают и внутренне перемещенные лица из Донецкой и Луганской областей.

«Одновременно в спорткомплексе могут заниматься 150 человек. На сегодняшний день у нас работают детско-юношеские спортивные секции. Это водные виды спорта: оздоровительное и синхронное плаванье. Также у нас тренируется краматорская женская команда по водному поло. Кроме того у нас есть секции по бадминтону и футболу. Есть тренера по дзюдо, айкидо, самбо, рукопашному бою и федерации хортинга. Пользуются популярностью тренажерный зал, оздоровительное плаванье в бассейне и аквафитнес. Желающие также объединяются в любительские команды по водному поло», – уточнила Юлия Трифонова.

Отметим, что занятия в секциях бадминтон и футбол – бесплатные, остальные – платные. Так, стоимость месячных абонементов составляет:

оздоровительное или синхронное плавание – 300 грн;

единоборства – 250 грн;

тренажерный зал (безлимитное посещение, не ограниченное по времени) – 400 грн;

аквафитнес – 500 грн.

Отметим, что спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» считается одним из самых современных в Донецкой области. Строительные работы велись с мая 2013 по февраль 2018 года. Общая стоимость проекта – 58 млн грн.