Торговались: Власти Славянска купили квартиру для девушки-сироты. Новости

Сегодня, 30 декабря, в Славянске (Донецкая обл.) во время внеочередной сессии Славянского городского совета депутаты подержали проект решения о приобретении квартиры для девушки-сироты.

Как рассказала «Донецким новостям» начальник городской службы по делам детей Елена Соколова, на данный момент в Славянске на квартирном учете стоит 29 детей детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Согласно принятой государственной программе, в первую очередь жильем должны быть обеспечены славянцы данной категории в возрасте от 18 до 23 лет.

В городе под данные требования подпадают две девушки, одна из них – из числа детей-сирот, и одна – из категории детей, лишенных родительской опеки.

По словам Елены Соколовой, квартиру для девушки-сироты, воспитывающей уже своего ребенка, подбирали тщательно.

«Такие дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, выходят из интерната, не имея за своими плечами ничего и никого, кто мог бы им помочь. При подборе жилья выдвигалось требование, чтобы квартира была с ремонтом. Не имеется ввиду "шикарный евро", но, по крайней мере, чтобы ребенок (а для нас они все именно дети) зашел в эту квартиру, и мог просто жить. Не думая о том, что нужно делать ремонт, приобретать элементарное (к примеру, газовую печь или стиральную машинку). Поэтому необходим и минимальный набор бытовой техники, который бы облегчил жизнь этой девочке. Чтобы мы, как служба по делам детей, как орган опеки, не лишали бы потом ее родительских прав по отношению уже к ее ребенку, потому что у нее нет условий, которые бы она могла создать для своего ребенка», – пояснила начальник службы.

После проведения длительных поисков подходящей квартиры (власти обращались и к жителям города, и в агентства недвижимости) областной комиссии на рассмотрение было предложено два варианта однокомнатного жилья:

квартира в спальном микрорайоне Артема, изначальная стоимость – 14 500 долл. (около 390 тыс. грн);

квартира в центре города на последнем этаже 9-этажного дома – ориентировочная стоимость 12 500 долл. (около 350 тыс. грн).

«По квартире для сироты, которую планировалось покупать за 390 тыс. грн, поступило предложение дешевле – за 350 тыс. грн. Комиссия рассмотрела оба предложения. В ходе рассмотрения собственник первоначальной квартиры, которую предлагал за 14 500 долл., снизил ее стоимость до 12 000 дол., т. е. до 350 тыс. грн», – уточнил Славянский городской голова Вадим Лях.

Он подчеркнул, что, к сожалению, рынок недвижимости Славянска очень скудный. «Мониторили все агентства, им были направлены письма с просьбой дать свои предложения. Нашли соответствующую данным параметрам только еще одну квартиру. Дополнительно к той, которая была. В принципе, это и дало возможность снизить цену», – заключил Вадим Лях.

Он также отметил, что «соответственно, из двух квартир, которые предлагались, комиссия выбрала изначальную, но по сниженной цене». «Потому что она больше по метражу, лучше этажность. Процесс сделки мы сегодня запустили. Сейчас идет непосредственно процесс переоформления документов», – констатировал мэр.

Начальник городской службы по делам детей дополнила, что покупка этой квартиры – субвенция государственного бюджета: «Покупка происходит за государственные деньги. Она приобретается, и сразу Славянским городским советом выдается сироте ордер, и владельцем квартиры будет данная девушка».

Елена Соколова также отметила, что в течении 10-ти лет с полученной таким образом квартирой владелец не имеет право совершать никаких нотариальных сделок. «Ни дарить, не продавать. То есть 10 лет она обязана жить в этой квартире», – резюмировала чиновник.