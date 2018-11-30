Уникальная ситуация: В Верховной Раде прокомментировали колебания курса валют из-за введения военного положения. Новости

Несмотря на введение в 10-ти областях военного положения, курс гривны будет стабильным, как и экономика Украины в целом. Об этом 29 ноября заявил председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам государственного долга и финансирования государственного бюджета, народный депутат Украины Сергей Рудик.

Он согласился, что были опасения продолжения колебания курса валют, который наблюдался в момент голосования Верховной Рады за введение военного положения. Но это зависело от военного поведения России. «Если бы Российская Федерация продолжала наращивать присутствие танков, или было бы прямое нападение, конечно, это может порождать такие вещи. Если ситуация не будет меняться кардинально, думаю, что это колебание одного-двух дней – естественное. Потому что введение военного положения, что бы мы ни говорили и ни прописали в законе, это все рано уникальная ситуация, аналогов которой в истории не было. И людскую панику никто еще не отменял. Но мы видим, что прошло трое суток, и, в частности я, каких-то существенных последствий я не наблюдаю», – сказал Рудик.

Народный депутат подчеркнул, что наоборот – Украина имеет два «ключевых позитива», отсутствие которых также могло отрицательно сказаться на курсе гривны. «Первое – решение Международного валютного фонда о предоставлении нам досрочного кредита на 3,9 млрд долл. США, благодаря тому, что Украина выполнила все требования (принятие бюджета, имеем постоянного министра финансов и пр.). Предоставление кредита – это еще один шаг к стабилизации», – прокомментировал политик.

«Также ключевой месседж – подтверждение Мирового банка о предоставлении нам кредита в 750 млн долл. США», – дополнил он.

Рудик отметил, что следует учитывать общий фактор стабильности гривны, который сохраняется на протяжении последних трех лет. «На протяжении последних трех лет серьезных колебаний курса гривны не было, и даже в напряженные моменты, например, при принятии годового госбюджета, курс не превышал критического уровня и доходил максимум до 29 гривны "с хвостиком" за доллар», – констатировал парламентарий.

«Все это дает нам основания на данный момент говорить о стабильности валютного курса и стабильности экономики в целом», – резюмировал политик.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоэфиру ТК «Рада»

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