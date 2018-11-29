На Донетчине обсуждали, как улучшить благосостояние жителей (Видео). Новости

Сегодня, 29 ноября, в Краматорске (Донецкая обл.) на Совет регионального развития собрались руководство области, председатели громад, народные депутаты и представители бизнеса. Участники убеждены, что децентрализация – ключ к экономическому развитию региона.

Его проведение – личное поручение президента Украины. На повестке дня вопрос децентрализации, а также достижения и перспективы развития Донбасса. Открыл заседание председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць. Он отметил, что введение военного положения пока не предусматривает никаких изменений или ограничений для жителей области. «Прежде всего хочу заметить, что никоим образом это не связано с введением военного положения в Украине, в отдельных регионах Украины. Поэтому работаем исключительно в рабочем состоянии, обсуждаем проблемные вопросы, которые у нас в регионе. Направляем все наши усилия на улучшение социально-экономического состояния нашего региона», – сказал он.

Ключевые темы: развитие образовательных и медицинских программ, ремонт дорог, реализация инфраструктурных проектов. Участники отмечают – благосостояние жителей является приоритетом для власти. «Сейчас разработали и реализуем несколько очень важных программ, направленных на восстановление инфраструктуры. Это и инженерная инфраструктура, вопросы водообеспечения, теплообеспечения, газоснабжения, но это и социальная инфраструктура – это новые больницы, новые опорные школы, это новое качество жизни наших людей. Наша задача предоставить людям, которые находятся в самом отдаленном в маленьком населенном пункте, качественную административную, социальную, культурную услугу. То есть обеспечить качеством жизни», – сообщил заместитель председателя ДонОВГА Евгений Вилинский.

На обсуждении – планы развития региона на следующие 3 года. Чиновники убеждены, что для достижения успеха нужна дальнейшая децентрализации власти. Об экономической эффективности этой стратегии знают из опыта. «Сравнительный анализ показателей громад до и после объединения свидетельствует об увеличении собственных доходов громад в 2,7 раз, то есть на 323 млн грн. За счет средств, привлеченных в 2017 году, громадами было запланировано и реализовано 230 инфраструктурных проектов», – рассказала директор департамента внутренней политики ДонОВГА Наталья Чукова.

Создание объединенных территориальных громад (ОТГ) – залог развития региона. В этом убеждает председатель ДонОВГА. Александр Куць считает, что главное не количество громад, а эффективность их работы. «Мы в настоящее время работаем именно над перспективным планом объединения территориальных громад. Обсуждаем их с местными органами власти и направляемся именно к тому, чтобы создать экономически способные громады. Возможно, мы сделаем их немного меньше по количеству, но качественными по наполнению», – отметил глава области.

Будущие шаги к децентрализации местные головы должны обсудить до конца декабря. И отчитаться о результате на очередном заседании Совета – в марте следующего года.

Источник: ТК «Донбасс»

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