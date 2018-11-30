Военное положение в Украине: Политолог о компромиссах и реакции Запада. Новости

Инициатива введения военного положения в Украине из-за инцидента в Азово-Керченской акватории, который произошел 25 ноября, вызвала негативную реакцию не только среди политиков и в обществе, но и на Западе. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.

«Мы с 2014 года столько раз кричали: "Волки, волки!", что, если даже они придут, не факт, что в это сразу поверят, поэтому президенту не поверили. И президенту не поверили международные партнеры в данной ситуации», – говорит он.

«Реакция и Германии, и США в этой ситуации была, насколько я понимаю, такова: "Мы не сможем вас поддерживать, если вы инструментом военного положения сорвете легитимно запланированные выборы. Мы не сможем поддерживать не легитимную власть внутри страны". Такой месседж звучал», – продолжил Бортник.

По его словам, всем понятно, что Украина является «элементом противостояния» между Западом и Россией, а срыв президентских выборов был бы элементом в пользу президента РФ. «Россия бы говорила: "А, посмотрите, мы вас предупреждали, что там хунта, там никакого права нет, что это все захват власти". И Запад четко сказал нашему президенту: "Мы такой сценарий не легитимной власти поддерживать не будем"», – считает политолог.

Он убежден, что в ходе принятия решения о введении в Украине военного положения Верховная Рада «заставила» президента Петра Порошенко сделать три шага назад для достижения компромисса. «Это сокращение территории до юго-восточных регионов, [а не на всей территории Украины]. Это сокращение сроков до 30 дней, [а не на 60 дней, как планировалось], и задекларировать – подписать обязательство о том, что выборы президента в любом случае пройдут 31 марта», – резюмировал эксперт.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Особый правовой режим в Украине продлится 30 дней, а в декабре президент Украины Петр Порошенко пообещал внести в парламент проект решения о дате президентских выборов, которые согласно Конституции, должны состояться 31 марта 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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