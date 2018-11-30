Миллиард сняли из банкоматов за день: Эксперт о влиянии военного положения. Новости

Введение военного положения в Украине не ограничилось только политическими играми, а имеет социально-экономические последствия, которые «толком никто не посчитал». Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.

По его словам, введение военного положения в 10 регионах Украины привело к всплеску мошенничества. «Приходят разные люди, пытаются "ловить рыбку в мутной воде", кого-то шантажируют, где-то уже начали "отжимать" какие-то базы, на какой-то бизнес давить. Мне уже бизнесмены жалуются, что активизировались всякого рода проверки в камуфляже. Волна мошенничества есть», – говорит он.

«Даже Министерство обороны вынуждено было на это отреагировать, сказав, что если приходят люди в камуфляже что-то забирать, то звоните в полицию – это не военнослужащие», – продолжил Бортник.

Политолог отметил, что военное положение в Украине привело к определенному стрессу и микро-шоку в экономике. «Мы видели, что происходит с гривной и мы видели, как за один день из банкоматов люди забрали 1 млрд грн. И я уверен, что происходит и отток капитала, даже тех небольших инвестиций, которые есть в нашей стране», – считает эксперт.

Он убежден, что введением военного положения в Украине власти создали дополнительную зону конфликта и раскола внутри общества. «Мне звонили из Запорожья и спрашивали: "Почему у нас ввели военное положение? Мы же не имеем границ ни с ОРДЛО*, ни с Россией. А в Житомире, в Киевской области и в Ровно, несмотря на то, что там есть граница с Беларусью, на территории которой находятся российские войска, почему не ввели?" И вот разделение людей на два сорта в этом военном положении вызывает определенную антивластную мобилизацию в этих регионах. Этого тоже никто толком не посчитал», – подытожил Бортник.

Эксперт также рассказал, что инициатива введения военного положения в Украине из-за инцидента в Азово-Керченской акватории, который произошел 25 ноября, вызвала негативную реакцию не только среди политиков и в обществе, но и на Западе.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Особый правовой режим в Украине продлится 30 дней, а в декабре президент Украины Петр Порошенко пообещал внести в парламент проект решения о дате президентских выборов, которые согласно Конституции, должны состояться 31 марта 2019 года.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: