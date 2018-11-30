В событиях в Азово-Керченской акватории два важных маркера, – политолог. Новости

Захват украинских кораблей и военнопленных российскими военными в Азово-Керченской акватории и реакция украинских властей на этот инцидент вызывают много вопросов, особенно в связи с тем, что уже есть опыт вооруженных столкновений на Донбассе и аннексия Крыма. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.

«Важно, что это случилось в выходные дни – информационная пустота, пауза. И важно, как это было использовано. Что касается дальнейшей политики – введение военного положения, ожесточение международных договоров, приглашение к созданию базы НАТО и введение кораблей НАТО в Черное море – что случилось по сути до сих пор непонятно. Мы не знаем всех обстоятельств – каждая сторона заявляет свою правду», – говорит он.

По его словам, в ситуации с захватом украинских кораблей в Азово-Черноморской акватории стоит отметить две вещи. «Первое – очень жесткая реакция России. Все-таки применение силы, вооружений в момент, когда, я считаю, критической необходимости в этом не было. Ну, отпустили бы эти корабли, что бы случилось? Они же не прорывались под арку моста в конце концов», – считает Бортник.

«С точки зрения российских комментаторов эта реакция как-то сопоставляется с российским законодательством, но с точки зрения политической логики – это определенный сигнал. Это сигнал украинским и западным политическим элитам, определенный месседж внутри российского общества, который вызывает очередную волну мобилизации – патриотической и квази-патриотической мобилизации», – продолжил политолог.

Он отметил, что российское общество из-за этого инцидента «достаточно разогрето». «И российские военные готовы к такого рода действиям, они не поддают их каким-то сомнениям. Они готовы действовать даже намного жестче, чем им позволяют приказы. Такое сложилось впечатление. И это один маркер», – сказал Бортник.

«Второй маркер – отсутствие действий со стороны Украины. Ситуация развивается 12 часов и даже больше. Где наш флот, который из Одессы выплыл на следующий день. Где Военно-морские силы, которые должны были спешить на помощь? Вывести катера только из Мариуполя или Бердянска – это не ответ в данной ситуации. Корабли Украины, палуба кораблей – это территория Украины. Она подвергается военной атаке, вооруженной атаке. Где Военно-морской флот? И можно же выслать авиацию над нейтральными водами она может пролететь», – рассуждает эксперт.

Политолог добавил, что отсутствие поддержки украинских моряков с помощью военной авиации также вызывает много вопросов: «Выслать пару штурмовиков и истребителей мы вполне способны. Почему этого не было сделано? Почему эти солдаты, наши моряки, были брошены там, как овцы на заклание?.. Возникает огромный вопрос в отношении всего этого».

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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