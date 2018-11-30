Около 40 двусторонних договоров с РФ скоро будут разорваны, – Климкин. Новости

В ближайшее время будет приостановлено действие около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин (на фото).

Климкин напомнил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией прекращает свое существование. «Мы дали соответственно России четкий месседж и дипломатическую ноту, что он прекращает свою существование», – сообщил глава МИД.

Также он сказал, что в последнее время прекращено действие 48 соглашений. «Мы за последнее время убили 48 двусторонних соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно в контексте того, чтобы то, что мы эти соглашения убиваем, не помешало просто нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро – это около 40 соглашений», – сказал Климкин.

Он добавил, что Украина в корне пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с Россией. «Поскольку то, что существовало до войны – оно по определению не имеет смысла», – объяснил дипломат.

Напомним, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией"», которым прекращается сотрудничество между Украиной и РФ в рамках этого документа. Указ вступил в силу 19 сентября.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Украины не продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «1+1»