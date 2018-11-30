Не надо обманывать людей: Кравчук о военной помощи НАТО. Новости

НАТО не будет оказывать Украине прямую военную помощь в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации. Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Если считать помощь в том, что НАТО "призывает", то такую помощь слишком высоко оценивают. Я слышал не одно заявление от НАТО, и даже есть сомнения, что если будет агрессия против члена НАТО, сразу на второй день НАТО вступит в войну, исходя из того, что эта война может быть Третьей мировой», – сказал он.

«Когда Украина не является членом НАТО, надеяться на то, что будут какие –то практические действия в помощи – не надо иллюзий. Не надо обманывать людей. Прямой военной помощи со стороны НАТО Украине не будет», – считает Кравчук.

Первый президент Украины также считает, что в Украине за период действия военного положения каких-либо коренных изменений не произойдет, но предстоящие выборы «добавят остроты» в ситуации. Он отметил, что США постоянно говорят и вводят санкции против Российской Федерации в поддержку Украины, но европейские страны не так решительно ведут себя по отношению к России даже после открытой атаки российских войск на украинские суда в Азово-Керченской акватории.

Как сообщалось ранее, в ответ на призыв президента Украины Петра Порошенко к членам НАТО послать боевые корабли для деэскалации в Черноморском регионе в НАТО заявили, что уже имеют там мощное присутствие. Кроме того, правительство Германии отклонило призыв Украины направить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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