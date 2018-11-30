При военном положении есть принудительное подселение в жилье граждан, – аналитик. Новости

В Украине в законе о военном положении есть такая норма как «квартирная повинность» – это принудительное расселение военнослужащих и работников правоохранительных органов в квартиры и дома мирных жителей для проведения мероприятий оборонного характера. Об этом рассказала правовой аналитик, представитель БФ «Право на защиту» Елена Шишкина.

«Это предусмотрено законом и позволяется Конституцией Украины, поэтому люди не должны этого пугаться, но это должно быть сделано на основании отдельных решений военно-гражданских администраций и донесено к сведению людей, что конкретные военнослужащие будут жить в их жилых домах или квартирах», – рассказала она.

«Нужно понимать, что военное положение – это полный контроль военных, правоохранителей, Минобороны и Генерального штаба ВСУ. Соответственно, они несут полную ответственность за выполнение норм закона и Конституции Украины в условиях военного положения», – добавила Шишкина.

Правовой аналитик подчеркнула, что в условиях военного положения в Украине право собственности граждан может быть ограничено в соответствии с Конституцией и законом о правовом режиме военного положения, но должна быть соблюдена специальная процедура по отчуждению имущества, иначе это может считаться преступлением.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области введение военного положения не повлияет на жизнь гражданского населения, а в Луганской области конституционные права жителей ограничиваться не будут.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ. Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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