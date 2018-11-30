Сводка из зоны ООС за 29 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 7 раз применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат Сергей Проданюк. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Из минометов калибром 82 мм противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное. По опорным пунктам у Крымского, Гнутово и хутора Вольный (Золотое-4) противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Объединенным силам у Красногоровки и Тарамчука НВФ применяли стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки – автоматические гранатометы. Кроме того, обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксирован в районе Верхнеторецкого.

С начала этих суток противник огневой активности не проявлял.

В «ДНР» сообщают, что «военнослужащие армии Украины за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 314 единиц. Обстрелам подверглись: Горловка и ее поселки – шахты им. Гагарина, Гольмовский, Доломитное, Зайцево и село Михайловка; Ясиноватая и прилегающее к ней населенные пункты – Васильевка, Каштановое и Крутая Балка; село Спартак, поселки Старомихайловка и шахты "Трудовская" на окраинах и в окрестностях Донецка; село Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново, сел Логвиново и Пришиб. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и крупнокалиберных пулеметов».