Когда Россия освободит пленных украинских моряков, – мнение. Новости

Россия не отпустит взятых в плен в Азово-Керченской акватории украинских моряков до окончания выборов президента Украины. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.

«Могу дать такой прогноз, потому что некоторые из них ранены, некоторые знают много деталей. На кораблях есть места попаданий [снарядов в результате обстрелов]: и авиационных, и пушечных боеприпасов», – сказал он.

Политолог напомнил, что по украинским кораблям, по данным СБУ, российские военные открывали огонь из боевой авиации ракетами и из пушек военного корабля РФ. «Все это – доказательная база, которая может быть использована для политических процессов в Украине: и люди, и эти корабли. Поэтому, скорее всего, до президентских выборов их Украине не вернут», – считает Бортник.

Эксперт отметил, что захват украинских кораблей и военнопленных российскими военными в Азово-Керченской акватории и реакция украинских властей на этот инцидент вызывают много вопросов, особенно в связи с тем, что уже есть опыт вооруженных столкновений на Донбассе и аннексия Крыма.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные переговоры экипажей российской военной авиации, которые велись во время атаки на украинские суда в Азово-Керченской акватории 25 ноября. Заместитель главы СБУ Олег Фролов проинформировал, что украинские военные в ходе атаки в Азово-Керченской акватории подверглись 6 видам нападений. Моряков обстреливали истребитель, ударный вертолет и военный корабль РФ. В настоящее время в аннексированном Крыму российские власти удерживают 24 военнопленных украинских моряков, среди которых есть раненые.

Напомним, 1 декабря в рамках саммита «Большой двадцатки» должны были состояться официальные переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, но Трамп отменил встречу с Путиным, потому что РФ не вернула Украине моряков и корабли, которые захватила в районе Керченского пролива.

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