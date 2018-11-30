Крым, Иловайск, Дебальцево: Тогда в Украине хотели выборов – теперь не хотят?. Новости

В Украине введение военного положения из-за инцидента в Азово-Керченской акватории, который произошел 25 ноября, вызвало острую реакцию не только в политических кругах, но и в обществе. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.

«Ночь воскресенья – все люди спят. Все знают, что первая половина понедельника информационно пустая. Собирается заседание Совета национальной безопасности и обороны, причем в полном составе, только без генерального прокурора. Все присутствуют. Такое впечатление, что все в Киеве уже, и все добрались так быстро, но в полном составе собирается СНБО и принимает решение о введении военного положения», – напомнил он.

«Я был сторонником введения военного положения и официального объявления войны в 2014-2015 годах, когда весь Крым отжимали, военное положение не вводили. Весь Черноморский флот Украины отжимали, все корабли – военное положение не вводили. Когда сотнями в день гибли украинские солдаты в Дебальцево и в Иловайске – военное положение не вводили. А сейчас решили ввести», – продолжил Бортник.

По его мнению, у большинства населения и экспертов в связи с введением военного положения формируется один вывод. «Складывается впечатление, что только одна логика здесь присутствует. Тогда военное положение не вводили, потому что хотели провести выборы. Напоминаю, что при военном положении проводить выборы запрещено. А сейчас его захотели ввести, потому что не хотят проводить выборы», – отмечает политолог.

«Если бы тогда ввели военное положение, то у нас до сих пор президентом был бы Турчинов, а в Верховной Раде, вместо "Народного фронта" сидела бы Партия регионов. Тогда это было обосновано. Сегодня – решение, принятое в понедельник, ввести военное положение вызвало очень острую реакцию в обществе. Общество не поверило власти, что есть целесообразность введения военного положения и вероятность полномасштабного вторжения России», – добавил он.

Эксперт также отметил, что захват украинских кораблей и военнопленных российскими военными в Азово-Керченской акватории и реакция украинских властей на этот инцидент вызывают много вопросов, особенно в связи с тем, что уже есть опыт вооруженных столкновений на Донбассе и аннексия Крыма.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Особый правовой режим в Украине продлится 30 дней, а в декабре президент Украины Петр Порошенко пообещал внести в парламент проект решения о дате президентских выборов, которые согласно Конституции, должны состояться 31 марта 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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