В штабе рассказали об инспекции в зоне ООС. Новости

На территории проведения Операции объединенных сил, в соответствии с Венским документом 2011 года, проходит инспекция указанного района. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В период с 27 ноября по 5 декабря 2018 года многонациональная инспекционная группа США в составе 6-ти человек проводит на территории Украины инспекцию указанного района в соответствии с разделом Х "Региональные мероприятия" Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В состав инспекционной группы также входит представитель Королевства Дания», – сообщили в штабе.

«Инспекционная группа США прибыла по приглашению украинской стороны с целью мониторинга военно-политической ситуации в восточном и южном регионах Украины, наблюдения за военной деятельностью Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов Украины, соответствующего информирования государств-участников ОБСЕ, содействия поиску путей урегулирования сложившейся кризисной ситуации, а также для предоставления международной поддержки Вооруженным силам Украины», – добавили в пресс-центре.

В штабе также рассказали, что во время контрольного мероприятия планируется получить брифинги от должностных лиц военно-гражданской администрации Донецкой области, объединенного командного пункта Объединенных сил, а также посетить части и подразделения, которые выполняют задачи в районе проведения ООС.

«Проведение таких мероприятий проходит при поддержке Министерства иностранных дел Украины и во взаимодействии Государственной пограничной службой Украины, Национальной гвардией Украины и Службой безопасности Украины», – отметили в пресс-центре.