Как на Донбассе: В СБУ обвиняют Россию в фальсификации доказательств. Новости

Службы безопасности Украины получила новую информацию, которая имеет непосредственное отношение к вооруженному нападению российских военных на украинские корабли в Азово-Керченской акватории. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 ноября, в ходе брифинга в Киеве, заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

По его словам, не исключено, что очередные перехваченные украинскими спецслужбами переговоры командира российского корабля «Дон» пограничной службы ФСБ РФ капитана 2-го ранга с неустановленным сотрудником пограничного управления ФСБ РФ, которые состоялись 28 ноября, являются подготовкой к очередной провокации.

«Перехваченные аудио-переговоры свидетельствуют, что спецслужбы РФ пытаются восстановить акустическую обстановку, в которой происходил таран украинского судна. От российского офицера на борту корабля "Дон" добиваются громкости, близкой к реальным переговорам от 25 ноября», – заявил Гуськов.

«Все это необходимо для фальсификации новой записи или записей разговоров, чтобы завуалировать российское нападение, например, как ответ на якобы вооруженную провокацию со стороны украинских кораблей. Подобные методы фальсификации информации уже неоднократно использовались спецслужбами РФ и российским военным командованием для сокрытия своей преступной деятельности на Донбассе», – добавил глава аппарата СБУ.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные переговоры экипажей российской военной авиации, которые велись во время атаки на украинские суда в Азово-Керченской акватории 25 ноября. Заместитель главы СБУ Олег Фролов проинформировал, что украинские военные в ходе атаки в Азово-Керченской акватории подверглись шести видам нападений. Моряков обстреливали истребитель, разведывательно-ударный вертолет и военный корабль РФ. В настоящее время в аннексированном Крыму российские власти удерживают 24 военнопленных украинских моряков, среди которых есть раненые.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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