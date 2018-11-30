МинВОТ должно внести изменения в положение касательно политзаключенных, – правозащитница . Новости

В положение Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) касательно политических заключенных и процедуры выплат помощи нужно внести изменения. Заседания комиссии не должны проходить в закрытом режиме, так как это вопрос распределения бюджетных средств. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 ноября, в ходе брифинга на тему: «Что тормозит выплату помощи пленным Кремля?» заявила представительница Центра информации о правах человека Алена Лунева (на фото).

По словам правозащитницы, несовершенство процедур «может быть риском для любого человека, даже если он имеет справедливую надежду, что помощь получит». «В положении сейчас не урегулированы вопросы срока рассмотрения заявлений, очередности. Родственники сейчас не знают, каким образом эти заявления, этот комплект документов, что они подали, может быть рассмотрен комиссией, как долго могут рассматриваться документы. Это требует изменений в положении», – сказала Лунева.

Также, по ее словам, опасения вызывает тот факт, что из 7-ми членов комиссии четверо – чиновники Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Таким образом, отмечает Лунева, де-факто представители МинВОТ могут сами принимать решения касательно того или иного политического заключенного. Правозащитница уверена, что это необходимо поменять путем изменений в положение.

Недовольны правозащитники и тем, что заседания комиссии проходят в закрытом режиме, без уведомления даже родственников заключенных о времени и дате проведения. Также у правозащитников есть информация, что от родственников требуют заявления с просьбой не разглашать их персональные данные. «При этом вопрос распределения бюджетных средств, кому они были распределены, и сколько, не может быть закрытой информацией», – говорит Лунева.

Кроме того, правозащитники требуют исключения нормы о том, что только лица, лишенные свободы в текущем году, могут претендовать на помощь. «И эти вопросы могут быть решены в положении МинВОТ, в положении об этой комиссии. Это приказ внутренний», – подчеркнула представительница Центра информации о правах человека.

Как сообщалось ранее, граждане Украины, прошедшие плен, политзаключенные и их родственники смогут получить правовую и финансовую государственную помощь.

Напомним, 27 декабря 2017 года вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. 28 декабря 2017 года Минсоцполитики подготовило проект постановления о выделении материальной помощи освобожденным 27 декабря из плена заложникам. Министерство предлагало выдать каждому освобожденному по 100 тыс. грн. Кабинет министров Украины поддержал проект Постановления Министерства социальной политики о механизме оказания социальной помощи освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» 31 января 2018 года.

МинВОТ 11 мая опубликовало информацию о порядке получения денежной помощи в размере 100 тыс. грн (единоразово) освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года из плена «ДНР» и «ЛНР» украинцам. По данным главы МинВОТ на 20 сентября 2018 года, 70 из 74 заложников, освобожденных из плена «ДНР» и «ЛНР» 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года, уже получили единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн.

Глава БФ «Восток-SOS» Александра Дворецкая сообщила, что в государственном бюджете на 2018 год заложены, но из-за бюрократических проволочек не распределены денежные средства в размере 87-88 млн грн, которые должны быть выплачены не только тем пленным, которых освободили 27 декабря из «ДНР» и «ЛНР», но и тем, кто был освобожден ранее, а также семьям тех людей, которые все еще находятся в плену.

Читайте также: