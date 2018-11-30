Ситуация в пунктах пропуска днем 30 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 30 ноября ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«HVN»: «13:00. Горловка в сторону Бахмута: 30 авто перед основным КПП, пеших практически нет. На украинском – сразу на паспортный».

КПВВ «Марьинка»:

Анатолий: «12:52. "Каргилл" в Донецк 70 авто. "Каргилл" из Донецка 64 основная и 30 льготы».

КПВВ «Новотроицкое»:

Станислав: «10:11. Еленовка. Основная почти до 3-го туалета, льгота – 40»;

Станислав: «10:44. Еленовка. Основная между 2 и 3 туалетом»;

«Администратор»: «11:06. Еленовка – стояли с 6 утра, только въехали в пост, Льготы машин 20, движение 6 машин раз в 45 минут»;

«Администратор»: «12:35. Еленовка – на выезд около 90 машин. Пропускают очень медленно»;

Станислав: «12:39. Еленовка в Донецк около 30 авто»;

Александр: «12:55. В Новотроицке в сторону Донецка 10 машин перед въездом на сам блокпост. Пеших немного»;

«WСry»: «13:07. В Новотроицком в Донецк 5 машин»;

Александр: «13:33. В Еленовке в Донецк 25 авто + 8 льготы».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «9:48. Гнутово – очередь за камышами»;

Андрей: «13:20. Октябрь пусто в обе стороны, Гнутово – на заезд также. На въезд Гнутово 5 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.