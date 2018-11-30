Дружить или не дружить: Кравчук об отношениях с Россией. Новости

Высшее руководство Украины и России должно выстраивать двусторонние отношения строго в нормах международного права, а не основываясь на эмоциональных оценках друг друга. Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя предложения о разрыве дипломатических отношений и международных договоров с РФ.

«Я думаю, что нам сейчас не надо возвращаться к старым схемам и старым оценкам, таким как "дружить". Я считаю, что ни с кем не надо дружить. Ни с кем. В политике дружбы ни с кем не существует. Нужно иметь нормальные, определенные международным правом отношения, уважать друг друга и действовать строго в рамках международного права», – сказал он.

«Что касается дружбы, сразу возникает вопрос: кто старше, кто младше. Также с Россией – старший брат, младший брат, дуга, кто под дугой. Так нельзя, иначе этому никогда не будет конца. Зная Россию, я просто не могу сказать, что с Россией нужно дружить», – заявил Кравчук.

Он отметил, что в России, которая ведет войны последние 150 лет, сформировалась «интеллигенция войны». «И посмотрите, сколько российских интеллигентов поддерживают войну в Украине. Нам не нужно дружить. Нам нужно обязательно установить нормальные партнерские отношения в рамках международного права. Можем ли мы это сделать? Безусловно. Как? Нужно идти на контакт с Россией, потому что надеяться, что это за нас кто-то сделает, или помогут одни санкции – я уже сказал – "безмерное терпение российского народа"», – отметил первый президент Украины.

Он также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о предстоящих выборах в Украине и его ожидание смены власти. «А если снова Порошенко изберут? У нас же демократическая страна. Так что еще 5 лет не иметь контактов с Россией? Нельзя так ставить вопрос – россияне выбирают своего президента, украинцы – своего», – подчеркнул Кравчук.

Напомним, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией"», которым прекращается сотрудничество между Украиной и РФ в рамках этого документа. Указ вступил в силу 19 сентября.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Украины не продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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