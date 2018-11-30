Обострение на Донбассе и продление военного положения: Политолог оценил шансы. Новости

В Украине продление военного положения, как и серьезное обострение обстановки в зоне боевых действий на Донбассе маловероятны. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник.

«Сегодня ситуация на Донбассе на линии фронта такова, что ни одна из сторон с применением нынешних систем вооружений ни имеют шансов каким-то образом кардинально изменить линию фронта. Все настолько окопались – в 3-6 линий обороны, что можно только где-то в серой зоне какое-то село занять, но не более того», – сказал он

«Продвинуться куда-то дальше, захватить какой-то город, чтобы было основание для продления военного положения шансов практически нет. Это возможно только при переходе войны в более техническую стадию – с применением баллистических ракет и авиации», – продолжил Бортник.

По его мнению, украинская авиация уступает российской, но Россия не заинтересована в эскалации ситуации на Донбассе. «Россия и западные партнеры просто ждут окончания выборов, и никто сегодня ни на какие резкие действия идти не будет. Если эти действия будут происходить с украинской стороны, они тоже не дадут результатов в силу того, что все страшно окопались. Линия обороны зацементирована и буквально, и в переносном смысле, поэтому этот инструмент не сработает», – отмечает он.

«Вторжение же России или сепаратистов на другие участки фронта крайне маловероятно, начиная от морской операции, заканчивая сухопутной. Это не соответствует ни военной, ни политической ни другой логике», – добавил политолог.

Эксперт также рассказал, что инициатива введения военного положения в Украине из-за инцидента в Азово-Керченской акватории, который произошел 25 ноября, вызвала негативную реакцию не только среди политиков и в обществе, но и на Западе.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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