Ситуация в пунктах пропуска утром 1 декабря: Проезда ожидали 250 авто. Новости

Сегодня утром, 1 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения перешли на зимний график работы. С сегодняшнего дня пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 08:00 до 17:00. Таким образом время работы всех КПВВ становится меньше. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 32,7 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 7015 человек и 960 транспортных средств;

«Марьинка» – 7345 человек и 1330 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6815 человек и 1370 транспортных средств;

«Гнутово» – 3190 человек и 815 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8345 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 60/60;

«Марьинка» – 0/40;

«Новотроицкое» – 0/40;

«Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:37. Каргил: общая машин 100 примерно, льготы 40».

КПВВ «Новотроицкое»:

Игорь: «6:18. 5:25 (местное время) стою 25-ый сзади уже машин 10...»;

Администратор: «9:01. Только подъехали на Еленовку, очередь 20 машин общая и 3 машины льготы».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.