От 15 до 30%: В «ДНР» резко подорожали продукты (Фото). Новости

На подконтрольной «ДНР» части Донецкой области подорожали продукты питания первой необходимости. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Сходил сегодня в один супермаркет и охренел. Практически все товары взлетели в цене на 15-30%», – пишет дончанин Сеня.

Он отмечает, что его семья покупает горчичный батон: «Он был по 14. Потом цена в течение месяца перед выборами поднялась на 1 руб. Потом после выборов взлетела на 4 руб».

Артур: «О, в Москве батон хлеба как раз 20-25 рублей стоит».

Бабка Ежка: «Ну что, граждане героического Донбасса, приплыли, позавчера хлеб "Полесский" по 17 рублей, сегодня уже 21 рубль и так почти все продукты дорожают со скоростью света, не все переживут эту зиму. Забота о нас на высшем уровне».

Также сообщается о подорожании других продуктов.

Лорик: «Да, масло 2 недели назад брала за 210 (0,5 кг) , во вторник уже 225, яйца за неделю еще на пятерочку подвинулись, молоко тоже»;

Донецкий абориген: «Отпустили цены на все товары, в течение недели произошло подорожание на яйца (было 52-65, стало 65-77), мясо (свинина 239-300 стало 295-350), крупы (31-33 стало 41), рис )на 8 руб. в среднем), макаронные изделия, овощи».

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