Ситуация в пунктах пропуска днем 1 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 1 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Алексей: «13:16. По состоянию на 13:35 (местное время) пешая очередь на выезд с КППВ "Горловка" составляет около 200 человек, на КППВ "Майорск" въезд на территорию ДНР людей почти нет, никакие военники у лиц мужского пола не проверяют, никого не задерживают, и ни кого не хватают, так, что нет оснований для паники! Всем удачно добраться до своего места назначения»;

Светлана: 14:02. Очередь двигается, на днр видела машин немного, пеших практически нет, много (не критично) пеших на нулевом Украины».

КПВВ «Марьинка»:

Евгений: «12:17. Полнейший бардак на днровском КПВВ Марьинка! Взять этих баранов с автоматами за уши и показать, как работают на украинском КПВВ. Уроды! Семь часов стояли. Сопли жуют а не работают»;

Администратор: «14:18. 12:40 мск Каргил из Донецка 30 льготы, 53 основной, 10 автобусов».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «11:23. Новотроицк в сторону Донецка сразу на проверку»;

Администратор: «12:37. На Еленовке в сторону Донецка около 30 машин, в сторону Мариуполя 40 машин + на проверке»;

Администратор: «12:56. Новотроицкое на Донецк сразу на проверку. Еленовка на Донецк 30 основная и 15 льгота. Еленовка из Донецка около 15, плохо видно».

КПВВ «Станица Луганская»

Ксюшечка: «13:42. Сегодня из Луганска в 12:00 (по Украине). В Станице уже в 13:15 сквозняком, с Украины тоже очень мало людей».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» на данный момент не сообщается.

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