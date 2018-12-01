Много ДТП: В соцсетях рассказали о гололеде в «ДНР» (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Старобешевском районе (Донецкая обл.) произошли многочисленные ДТП. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщают местные жители в социальных сетях.

Причиной они называют гололед. Есть ли пострадавшие в ДТП на данный момент не сообщается.

«Старобешевская трасса, много аварий, на трассе гололед, будьте внимательны», – призывает автор поста Эдуард.

При этом в комментариях пользователи указывают, что если дорого будет посыпана противогололедным материалом, это особого эффекта не даст.

«Так и дорога просыпалась и все равно ветром наледь быстро наметает. Будьте осторожны и едьте медленнее», – пишет Денис.

Также в соцсетях опубликованы фото с мест ДТП.