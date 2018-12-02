Ситуация в пунктах пропуска утром 2 декабря: Проезда ожидали 260 авто. Новости

Сегодня утром, 1 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения открылись по зимнему графику работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины 1 декабря КПВВ на линии разграничения пересекли 26,6 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 6127 человек и 820 транспортных средств;

«Марьинка» – 5935 человек и 1126 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 5325 человек и 1045 транспортных средств;

«Гнутово» – 2468 человек и 640 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 6765 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 50/50;

«Марьинка» – 0/30;

«Новотроицкое» – 30/30;

«Гнутово» – 30/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Вася: «8:52. Гололед, но ехать можно».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:33. Каргил на выезд из Донецка в 7:15 по Украине – общая 70 машин, льгота 15-20. Начали запускать. Очень скользко»;

Дмитрий: «9:03. По такой дорогое ехать быть самоубийцей, скользко местами очень».

КПВВ «Новотроицкое»:

Марина:7:04. На Еленовке в сторону Украины 50 машин, льготы 5».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

Напомним, согласно распоряжению командующего Объединенных сил, со вчерашнего дня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил перешли на зимний график работы.

Пропуск лиц и транспортных средств через контрольные пункты осуществляется с 08.00 до 17.00. Таким образом время работы всех КПВВ становится меньше.

Изменение временного режима в первую очередь связана с политикой безопасности составляющей и направлена ​​на обеспечение безопасности жизни мирного населения, пересекает линию соприкосновения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил.