Компенсация на покупку «Доступного жилья»: Две истории переселенцев. Новости

Граждане Украины уже начали заключать первые сделки на покупку квартир по программе «Доступное жилье». Переселенцам и участникам АТО государство возвращает 50% стоимости квартиры.

Так, переселенка из Луганска Светлана Гавриш надеется заселиться с семьей в дом в следующем году. Двухкомнатную квартиру на 66 кв. м купила при помощи программы «Доступное жилье». За нее, как переселенку, половину стоимости оплатит государство уже в декабре. Ей посчастливилось записаться в очередь в первых рядах. «В прошлом году мы только записались в программу. Стояли в очереди с ночи, ходили с ребенком, было очень тяжело. Но оно того стоило», – рассказала она.

Государство дало на программу 100 млн грн. Средства начали поступать в области только недавно. В приоритете – участники АТО и внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Из 9 тысяч украинцев, которые стоят в очереди, их почти 90%.

Заявку на участие в программе принимают через интернет – на сайте Фонда содействия молодежному жилищному строительству. А документы – потом. «Основными документами для подачи являются подтверждение потребности в улучшении своих жилищных условий. Это нахождение семьи на квартирном учете или отсутствие недвижимости в собственности. Это подтверждается извлечением из Реестра прав на недвижимое имущество», – рассказал руководитель ипотечного центра Киева и Киевской области Николай Марчук.

Участвовать могут и те, кто на протяжении последних трех лет не имеет в собственности помещения или его площадь на одного человека не превышает около 14 кв. м. Есть условия и относительно дохода семьи. «К участию в программе допускаются граждане, средний совокупный доход на семью которых не превышает трехкратного размера средней заработной платы в регионе», – сообщил глава правления фонда Сергей Комнатный.

Семья переселенцев Присяжных квартиру для себя только присматривает. В Киев переехали, когда снаряд разрушил их дом в Донецке. «Взрыв страшный. Я выскочила, а мы на улице – ни окон, ни дверей, ничего нет. Осталась та комната, где мы находились», – делится переселенка Людмила Присяжная.

Купить жилье в ближайшее время семья переселенцев не сможет, потому что 59-е в очереди по Киевской области. А государственных денег в этом году хватит только на 26 квартир. Но, по словам пенсионеров, и найти жилье для участия в программе не так просто. Потому что по требованиям застройщик должен сдать дом не позднее, чем через год после оплаты, а таких немного и цена за квадратный метр у них обычно выше, чем предусмотрено программой. Разрешенный максимум для столицы – 22 тыс. 800 грн. «Там, где цена меньше, там и срок сдачи дома будет позже», – говорит переселенец Анатолий Присяжный.

Супруги надеются, что до них очередь дойдет хотя бы в следующем году. В 2019 году на финансирование «Доступного жилья» государство тоже заложило 100 млн грн.

Как сообщалось ранее, 28 ноября были подписаны первые договоры с гражданами – участниками программы «Доступное жилье» в 2018 году.

Напомним, Министерство регионального развития распределило средства по областям по программе «Доступное жилье». Наибольшую сумму получила Донецкая область – 9,9 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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