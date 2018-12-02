Дорога как каток: В «ДНР» автобус улетел в кювет. Новости

На территории временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области со вчерашнего вечера прошел ледяной дождь. Местные жители в социальных сетях жалуются на сильный гололед.

Так, модератор одной из донецких групп в социальных сетях призвал всех быть предельно внимательными на дорогах: «Вниманию автолюбителей! В Донецке за 40 минут горячая машина полностью обросла коркой льда. Дороги – капец. Все во льду».

Steve: «Дорога реально как каток… Один сплошной лед».

Также пользователи пишут, что вчера вечером на трассе со стороны Успенки (Донецкая обл.) из-за гололеда остановилось движение. «Асфальт как каток. Наверное, до Мариновки и Новоазовска ситуация такая же. Ночевать все собираются в поле. На горку мало кто может подняться», – пишет Олег.

Лара: «Недавно заехали в Донецк, проползли через Новоазовск. Будьте осторожны! Машины вылетают с дороги просто на глазах. На некоторых участках ехать больше 20 км в час – просто самоубийство».

При этом «МЧС ДНР» сообщает, что заторов на автомобильных дорогах нет, проходимость нормальная.

Вместе с тем, сообщается о ДТП в Шахтерском районе на автодороге Т-05-10 «Снежное-Мариновка». Там пассажирский автобус съехал в кювет. Его при помощи буксировочного троса извлекли на участок дороги с твердым покрытием.

Как сообщалось ранее, во временно неподконтрольном украинскому правительству Старобешевском районе (Донецкая обл.) из-за гололеда произошли многочисленные ДТП.