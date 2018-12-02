Ситуация в пунктах пропуска днем 2 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 2 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: :10:13. Блок пост Горловка. По состоянию на 10:40 (местное время), 60 автомобилей, 6 автобусов и микроавтобусов, до 30 человек пешей очереди»;

Администратор: «11:27. В Горловке были в 7:00 в обычной очереди в сторону Бахмута. В 10:30 подъехали к окошкам. В 11:00 подъехали к украинскому паспортном у посту, за пол часа его прошли»;

Администратор: «11: 42. С Бахмута в Горловку на украинском посту машин нет, сразу на паспортный».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «10:15. 9:03 по Украине. Каргил в сторону Украины пропускают достаточно активно. Еще льготу пустили на реверс. Основная на сейчас где-то 2/3 посадки, льгота порядка 10 машин»;

Администратор: «11:13. 10:15 по Украине прошли Каргил в сторону Украины Итого за 3 часа 15 мин в общей очереди»;

Светлана: «12:17. Каргил на выезд – машин 35, льготы 10-15»;

Администратор: «12:36. На Каргиле в Курахово машин прибавилось. Основная – машин 40, льгота – машин 15, автобусы – 4»;

Татьяна: «13.51. Каргил на Украину: льгота 30 машин, основная 50 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Елена: «11:20. Только с Еленовки. Очередь в 11:00 (местное время) была 5-7 машин. Правда, по трассе когда ехала в Донецк машин 10-15 прошло встречки, но не факт что они все на бп. Трасса норм, 50-60 можно скребсти потихоньку»;

Администратор: «12:19. Еленовка из Донецка сразу на проверку. Пеших немного. В Донецк машин 10 и на проверке».

КПВВ «Станица Луганская»:

Татьяна: «12:21. Время по ЛНР: в 9:20 на ЛНР – сквозняком, в 10:10 были на Станице. Назад шла в 11:00 везде сквозняком, возле компьютеров минут 5 стояла. Проверяли сумки быстро, банкомат работал, стояли люди – человек 15. К мужчинам не "приставали". На автобус людей не много»;

Дмитрий: «13:42. Автовокзал Луганск 11:30 (местное время), людей много, автобусов на пять – шесть! Поехали на такси за 200р.! В 11:50 на КПП лнр почти не кого в обе стороны! На КП Пв Украине только на окошках!!! В 11: 45 по Киеву сели в бусик».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» на данный момент не сообщается.