Чтобы выжить: 90-летняя жительница Славянска стала уличным музыкантом (Фото). Новости

Жительнице Славянска (Донецкая обл.) Ольге Кичуковой (на фото) 90 лет и она уличный музыкант. Играет на улице она не от большой любви к искусству.

Два год назад у Ольги Ивановны сгорел дом. Женщина уверяет, всему виной боевые действия. В 2014 году около дома находились блокпосты и старая проводка не выдержала частых обстрелов. Сразу оформить страховую выплату Ольга Ивановна не смогла – лечилась от ожогов. А после выхода из больницы уже ни одна из инстанций не могла ей помочь. «Виновата, в принципе, война. Но доказать это эффективно я не могу. Потому что прошли годы. В 2014 году была война, а мы загорелись в 2016-м. Единственная причина, почему я не могу доказать, что виновата война. Я не числюсь, как пострадавшая во время войны», – говорит она.

Сейчас Ольга Ивановна вместе с сыном живет на даче. Всю свою жизнь она преподавала в университетах. Сначала в Донецком, затем – в Славянском. Занималась бы репетиторством и сейчас, но стесняется приводить учеников в новый вынужденный дом.

С мизерной пенсией, лишившись возможности заработка и собственного дома, Ольга Ивановна вспомнила о давнем увлечении – музыке. «Думала, очень долго сомневалась. Стеснялась, сама себя стеснялась, собственного таланта стеснялась. И все таки решилась – выхода у меня нет», – делится она.

Два года женщина играет по вечерам на центральных улицах Славянска на гармошке, баяне, мандолине. «Меня вывела на улицу крайняя потребность, материальная потребность, чтобы выжить, а не чтобы шиковать. И я выжила. Играю по памяти. Советских песен остерегаюсь играть, идет война, не хочу быть сепаратистом», – говорит женщина.

Доходы 10% самых богатых и 10% самых бедных украинцев отличаются примерно в 40 раз. Таковы данные Института демографии и социальных исследований НАН Украины. По данным ООН 60% граждан страны живут за чертой бедности, при этом, украинцы регулярно появляются в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

В этом году в Донецкой области было зарегистрировано 124 миллионера. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Общая сумма задекларированного ими дохода – 1,5 млрд грн.

По мнению социалогов, разрыв в обществе между богатыми и бедными людьми – нормальное явление для большинства стран.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Общественное ТВ Донбасса»