Что-то добавляют: В «ДНР» жалуются на ухудшение качества бытового газа . Новости

Жители неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области жалуются на ухудшение качества бытового газа, который поставляет Россия. Об это они сообщают в социальных сетях.

В частности отмечается, что для обогрева жилищ им теперь требуется больше голубого топлива.

Ягода Арбуз: «Вчера специально отметил показания газового счетчика. Через 20 часов (ночь и весь день) намотал 12 кубов. Мороз ночью был до - 10, ветер, в квартире держал комфортную температуру. Многовато конечно»;

Лия: «После вчерашнего нашего общения по поводу газа тоже посчитала показания за сутки, 11 кубов, на котле температура 55 градусов, я в шоке. У нас зимой в холодные месяцы 8-9 кубов было».

Они предполагают, что газ стали «разбавлять», что снизило его калорийность.