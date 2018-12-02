Гололед: В Донецке травмировались 130 человек. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительстве Донецке за сутки в травмпункты за медицинской помощью обратились 130 человек. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщают медики.

При этом в социальных сетях местные жители пишут, что в городе есть проблемы с вызовом такси. Основные дороги начали посыпать только во второй половине дня. Во дворах их не посыпают вообще.

Александр: «На улице страшный гололед. Пожилой мужчина на жд поскользнулся и разбил голову об бордюр. Крови очень много было. Мужчина без документов. Пострадавшего увезли на скорой»;

Валерий: «Дороги в Донецке вполне проезжие. Конечно если не гнать. Отдельное спасибо "умникам" идущим по проезжей части дороги. Особенно тем кто идет спиной к направлению транспортного потока, да еще и в метре от бордюра. Конечно, им так удобно, не скользко, да и на капоте может кто-то до дома подбросит... Бесят!!!»;

Михаил: «Во дворах и в местах где транспортный поток мал на дорогах катастрофа. Пару-тройку раз понимал, что мое присутствие в машине вовсе не обязательно. Она едет туда куда пожелает и все мои попытки произвести некоторые изменения в скорости и направлении движения, были просто бесполезны. Ощущения очень не очень. Хорошо, что скорость была как у раненной улитки»;

Марина: «Ездить можно, но осторожно, во дворах – ужас. Ходить не знаю даже, очень не приятно. Ничего не посыпано, народ медленно ползет по газонам»;

Инна: «Что-то дворники разочаровывают. Нигде не посыпано»;

Елена: «И сейчас очень скользко. Вроде на солнце тает и тут же подмерзает»;

Ксюша: «Только что приползла из магазина. Если есть возможность не ходить, то лучше не ходите. Сплошной каток»;

Галина; «Вчера на Боссе вечером, парень упал, на время потерял сознание, две девушки и женщина оказывали помощь, на время даже речь отняло, но слава Богу, живой пришел в себя».

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