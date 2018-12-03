Долги в 3 миллиарда: В «ДНР» рассказали о необоснованности своих тарифов на тепло. Новости

В «ДНР» с 2014 года долг населения за тепло и горячую воду составил 2,8 млрд руб. (1,19 млрд грн по местному курсу валют на 03.12.2018). Об этом в интервью местной газете сообщил замдиректора «республиканского» предприятия «Донбасстеплоэнерго» Сергей Бондаренко.

Он отметил, что на данный момент в «ДНР» тарифы на тепло и горячую воду являются экономически необоснованными. «Тепловая энергия – это такой же товар, как, например, хлеб. Чтобы выработать гигакалории, предприятию нужно закупить сырье – электроэнергию, газ, уголь, воду и другие. Эти затраты занимают 70 % в структуре тарифа. Действующие тарифы на тепло и горячую воду не пересматривались с 2009 года и являются экономически необоснованными, поскольку не учитывают увеличение цен на их составляющие (в том числе ГСМ, материалы для проведения ремонтов и обслуживания оборудования). А между тем это привело к значительному увеличению себестоимости тепловой энергии», – сказал Бондаренко.

Замдиректора подчеркнул, что тариф, по которому платит население, «для нас – убыточный». «Он покрывает фактическую себестоимость лишь на 48,6%. При этом предприятие полностью зависит от данных платежей – это наш основной источник дохода (82% потребителей тепловой энергии – население). Люди оплачивают счета, и эти деньги идут на подготовку к зиме, ремонты оборудования, замену теплосетей, оплату налогов и выплату зарплат сотрудникам», – пояснил он.

Бондаренко констатировал, что острой остается проблема долгов, которые накопились за предыдущие годы. «С 2014 года сумма задолженности достигла 2,8 млрд руб. И получить эти деньги крайне важно для предприятия… Хуже всего платежная дисциплина в Зугрэсе и Енакиево. А вот в Амвросиевке, Тельманово, Новоазовске, Старобешево, Донецке, наоборот, мы фиксируем не только высокий процент текущих платежей, но и положительную динамику в погашении задолженностей прошлых лет», – уточнил он.

Замдиректора дополнил, что «Донбасстеплоэнерго» является «государственным, но не получает бюджетного финансирования». «В ДНР нет законодательной базы по возмещению разницы в тарифах и льгот, выделению дотаций на покрытие убытков, субвенций на закрытие задолженности за основной энергоноситель – природный газ», – пояснил он.

В результате недополучая средств, по словам Бондаренко, предприятие вынуждено входить в режим «жесткой экономии, не может своевременно и в полном объеме оплачивать энергоносители и услуги, которые необходимы для производства тепловой энергии».

Как ранее сообщал директор «Донбасстеплоэнерго» Руслан Капленко, в этом году данное предприятие получило российской гумпомощи на 95% меньше, чем в предыдущие. По его словам, в тарифах заложена стоимость угля, которая почти в 4 раза ниже закупочной цены. «Действующий тариф на услуги ЖКХ не пересматривался с 2010 года, и он не соответствует современным реалиям. Например, стоимость угля в тарифе заложена из расчета 1 000 руб. за тонну, а покупаем мы его по 3 400 – 3 800 руб. То же самое касается воды, газа. Единственный параметр, который приблизительно соответствует тарифу, – электроэнергия», – сказал Капленко.

Напомним, что в 2016 году в «ДНР» отменили мораторий на взыскание задолженностей по коммунальным платежам. Задолженность можно погасить в рассрочку, период – до 5-ти лет.

«Минюст ДНР» перечислил меры, применяемые к должникам за услуги ЖКХ, вплоть до отъема квартиры. Например, в Донецке при взыскании задолженности в 43 211 руб. (21,6 тыс. грн по местному курсу валют на тот период) был наложен «арест» на автомобиль Chevrolet Lacetti, принадлежащий должнику. В 2018 году квартиры начали «арестовывать» и выставлять на аукционы.

В «ДНР» должник может быть внесен в специальный список невыездных лиц «службы пограничной охраны министерства госбезопасности ДНР». Данное нововведение вызвало возмущение жителей. Также сообщалось, что «суды ДНР» рассматривают иски по коммунальным долгам в течение трех дней без вызова в «суд» должника.

При этом в «ДНР» «официально» невозможно вернуть частную квартиру в коммунальную собственность, например, в счет погашения коммунальных долгов.

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