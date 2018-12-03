В Донецк приехала героиня «Глухаря». Новости

Неподконтрольный украинской власти Донецк посетила исполнительница одной из главных ролей в российском телесериале «Глухарь» Виктория Тарасова, сыгравшая в фильме подполковника полиции Ирину Зимину. Об этом сообщает местная газета.

Уточняется, что Тарасова приезжала, чтобы провести мастер-класс в «Донецком колледже культуры и искусства».

«Я была в Донецке лет 15 назад, еще до того, как появился сериал "Глухарь", мы приезжали сюда с театром "Шалом", привозили несколько спектаклей… У меня даже мама не знает, где я сейчас», – рассказала актриса.

Отметим, что несмотря на то, что «Л-ДНР» Тарасова посещает впервые, она уже есть в украинской базе «Миротворец» – за визит в аннексированный Крым.

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