Жители Донецка обсуждают пересечение линии разграничения в связи с военным положением. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины люди обсуждают особенности пересечения линии разграничения после введения в Донецкой области и некоторых других областях Украины военного положения. Данный вопрос они поднимают в соцсетях, в частности, в местных донецких пабликах.

Так, люди высказывают опасения, что «назад могут не пустить». «Кто выезжал в Украину после введения военного положения – назад нормально пускают? Папе 56 лет, срочно нужно съездить, но боимся, что назад могут не пустить», – пишет Анюточка.

Жители Донецка делятся информацией, сообщая, что ничего не изменилось:

Екатерина: «Все норм»;

Юлия: «Вчера (1 декабря – прим. ред.) выезжали, сегодня (2 декабря – прим. ред.) приехали – никаких проблем»;

Сергей: «Отец уехал во вторник, а вчера 1 декабря – прим. ред.) приехал. Все нормально, говорит, проблем никаких»;

Леха: «Проблем не должно быть, если ты не гражданин РФ»;

Славик: «Все норм будет»;

Анна: «Ему бояться нечего. Мужиков до 45 еще смотрят...»;

Виктория: «Нормально пропускают! Парень, 25 лет, после сдачи документов на новый паспорт проехал со справкой все блокпосты нормально»;

Инна: «Мой папа на днях ездил, ничего не изменилось»;

Наталья: «Все нормально».

Очевидцы отмечают, что неудобство состоит в том, что КПП «ДНР» приходится проходить очень долго, в отличие от украинского КПВВ. «Хватит читать днровские новости. Единственное неудобство – это то, что днровский пост проезжаешь за 6 часов. А вот Украину за 40 минут», – пишет Владимир.

Некоторые дончане пишут ироничные комментарии к данному посту:

Давид: «Да, там еще к КАМАЗам привязывают и тягают по блокпосту. Лучше не ехать»;

Олег: «Всех мужчин высаживают, дают в руки винтовки и отправляют в бой».

Напомним, в настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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