ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию о пленных украинских моряках. Новости

Российская Федерация совершила открытый акт агрессии, напав на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря, захватив суда и в плен украинских моряков, на что уже отреагировали не только в Украине, введя военное положение, но в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 декабря, в ходе открытия форума «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

«ЕСПЧ в ответ на обращение Украины в беспрецедентно короткий срок вынес срочное и важное решение. Он обязал Россию предоставить информацию в отношении захвата моряков, юридических оснований их удержания, месте их удержания, причиненных ранениях, оказании медицинской помощи», – сообщил он.

«Эту информацию, в соответствии с решением суда, Российская Федерация по обращению Украины должна предоставить сегодня. Мы надеемся, что это произойдет и беззаконие, которое применяется к нашим военным, наконец, будет прекращено», – продолжил Порошенко.

По его словам, украинские власти и омбудсмен Украины Людмила Денисова прикладывают максимум усилий для освобождения украинских моряков.

«Подчеркиваю, что то, что они являются уголовными преступниками – абсолютное вранье. В соответствии с международным правом и Женевской конвенцией они имеют статус военнопленных. И мы требуем их немедленного освобождения и возвращения в Украину, как военнослужащих Украины, так и военных кораблей. Очень важно, что весь мир сейчас поддерживает это требование Украины», – заявил президент Украины.

Как сообщалось ранее, СБУ обнародовала перехваченные переговоры экипажей российской военной авиации, которые велись во время атаки на украинские суда в Азово-Керченской акватории 25 ноября, и заявила о подготовке новой провокации. Заместитель главы СБУ Олег Фролов проинформировал, что украинские военные в ходе атаки в Азово-Керченской акватории подверглись 6 видам нападений. Украинских моряков обстреливали истребитель, разведывательно-ударный вертолет и военный корабль РФ. 24 военнопленных украинских моряков, среди которых есть раненые, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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