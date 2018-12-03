На Донбассе школьников учат бороться с фейками и пропагандой. Новости

Правозащитники надеются, что молодое поколение Донбасса научится отличать факты от фейков, защищаться от пропаганды и поможет документалистам сохранить историческую память о своих городах и событиях вооруженного конфликта. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции по итогам презентационного тура проекта «История одного города»* в Краматорске рассказал юрист общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Киеве Сергей Мовчан.

«Во время презентационного тура мы поняли, что в каждой школе, в каждом населенном пункте своя реакция, и она разная. Хотя казалось бы – подростки одного возраста, это школьники из 10-11 классов, это подростки 15-16 лет. Их реакция была непредсказуемой. Мы не ожидали, что некоторые из них продемонстрируют эмоциональный всплеск. Кто-то использовал защитную реакцию в виде шуток, но видно было, что их это цепляет, хоть они и пытаются отгородиться от этого», – сказал он.

По его словам, с одной стороны, документирование событий военного конфликта на Донбассе – тяжелая тема для подростков, но в тоже время они в ближайшее время начнут изучать новейшую историю Украины в вузах, поэтому сохранение памяти о прошлом в современных реалиях очень важно. «И мы это пытались донести непосредственно школьникам. О том, насколько они могут быть полезны, и помочь в этом – не нам и кому-то другому, а непосредственно себе и людям, которые много не знают о тех событиях, которые происходят на Донбассе», – сообщил правозащитник.

Оператор базы данных Центра документирования УХСПЧ Анастасия Зоря проинформировала, что школьникам рассказали, с какими препятствиями сталкиваются правозащитники в процессе сбора информации. «Главная преграда – это то, что человек молчит. Мы призывали, чтобы дети не молчали, а делились информацией, хотя бы в кругу своей семьи, чтобы они это фиксировали и учились различать, где факты, а где домыслы, где реальность, а где информация фейковая», – отметила она.

«В условиях информационной войны это важно. Когда дети начинали выполнять эти задания, они говорили, что это тяжело и довольно сложно это сделать, но подключались с энтузиазмом и быстро это выполняли, а потом говорили о том, что это действительно полезно. Даже в том контенте, который они читают, мы учили их выделять ту важную информацию, которую действительно нужно увидеть, а не воспринимать мнение других людей, чтобы не дать возможности влиять на их сознание, определенным элементам защиты от пропаганды», – добавил юрист УХСПЧ Сергей Мовчан.

Как сообщалось ранее, правозащитники посетили школы Донбасса и представили учащимся проект под названием «История одного города» о документировании вооруженного конфликта.

* «История одного города» – это серия из 6 отчетов Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека, в которых фиксируется и восстанавливается историография вооруженного конфликта на Донбассе. Правозащитники представили отчеты в школах Краматорска, Мариуполя, Марьинки, Торецка, Славянска и Покровска.

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