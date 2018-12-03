Омбудсмен Украины рассказала, где удерживают пленных моряков. Новости

Члены московской Общественной наблюдательной комиссии посетили 21 украинского моряка, которые удерживаются в Лефортовском СИЗО, и троих пленных украинских моряков, которые находятся в медицинском подразделении «Матросской тишины» в Москве. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«21 наш военнопленный находится в Следственном изоляторе №2 г. Москва – это "Лефортово". И трое раненых – в "Матросской тишине", в изоляторе. По сообщению РФ, с их состоянием здоровья все в порядке, но я хотела бы сама это проверить и попасть к нашим военнопленным, чтобы посмотреть, как к ним относятся, как их содержат, в каких условиях, и оказывается ли необходимая медицинская помощь нашим раненым», – сказала она.

По ее словам, сегодня, 3 декабря, омбудсмен Украины проведет переговоры с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о доступе к удерживаемым украинским морякам. «Как она сообщила, она также хочет посетить наших военнопленных лично. Я хочу договориться с ней – или вместе с ней, или отдельно, чтобы предоставили мне возможность попасть к нашим военнопленным», – сообщила Денисова.

«Сначала нужно, чтобы назначили следователя. На данный момент у нас нет данных кого именно назначили. У меня есть данные, что до сих пор по делу наших ребят был назначен следователь в Крыму. Но сейчас их перевезли в РФ, поэтому я думаю, что следователя могут сменить. Именно в этой стадии процесса нужно будет обращаться к следователю. Как только мы будем знать, к кому, мы будем обращаться. И еще главное, чтобы к ним попали наши консулы», – добавила омбудсмен.

Как сообщалось ранее, СБУ обнародовала перехваченные переговоры экипажей российской военной авиации, которые велись во время атаки на украинские суда в Азово-Керченской акватории 25 ноября, и заявила о подготовке новой провокации. Заместитель главы СБУ Олег Фролов проинформировал, что украинские военные в ходе атаки в Азово-Керченской акватории подверглись 6 видам нападений. Украинских моряков обстреливали истребитель, разведывательно-ударный вертолет и военный корабль РФ. 24 военнопленных украинских моряка, среди которых есть раненые, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а 30 ноября перевезли в Москву.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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