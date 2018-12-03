В Донецке показали новые цены на хлеб (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке подняли цены на хлеб. В различных торговых точках – цены разные. Какой стала стоимость хлебобулочных изделий после повышения, местные жители показали в соцсетях.

Автор поста в одном из местных пабликов показал цeны нa хлeб по состоянию на 2 декабря в киоске «Урожай» в районе Вeтки:

Так, круглый хлеб теперь стоит 20-21 руб. (8,5-8,9 грн по местному курсу на 3.12.2018), батон – 14-16 руб. (6-6,8 грн), нарезной хлеб – 19 руб. (8 грн).

Жители Донецка отмечают, что цены разные в разных магазинах и что поднялась стоимость многих продуктов:

Андрей: «А в Обжоре и Авоське батон 12 руб. (5 грн – прим. ред.)»;

Андрей Б.: «Главное, без предупреждения цену подняли»;

Артем: «МММщики не предупреждают»;

Денис: «Цены на все резко поднялись»;

Андрей В.: «По всему городу цены разные».

В Донецке у основной массы людей маленькие зарплаты, однако некоторые дончане пишут о том, что их цены устраивают:

Денис: «Нормальные цены»;

Никита: «О нет, батон по 16 руб. (6,8 грн – прим. ред.), как дальше жить-то».

Напомним, в «ДНР» подорожали продукты питания первой необходимости.

Читайте также: