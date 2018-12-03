Правозащитники ознакомили детей с документированием военного конфликта на Донбассе. Новости

Правозащитники посетили школы Донбасса и представили проект под названием «История одного города» о документировании вооруженного конфликта детям. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции по итогам презентационного тура в Краматорске рассказал юрист общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Киеве Сергей Мовчан.

«Мы представили школьникам работу УХСПЧ, непосредственно ознакомили их с работой Центра документации и его продуктами работы. Мы презентовали школьникам "Карту памяти" – это интерактивный ресурс, который содержит информацию о погибших военных и гражданских на Донбассе, начиная с 2014 года. Он содержит информацию о том, где эти люди родились, где погибли, когда это произошло, обстоятельства смерти, их статус, пол, возраст», – сказал он.

«Но на этом ресурсе не разделяются люди по взглядам, которых они придерживались. Независимо от того, на какой стороне они воевали или где они проживали, информация о них внесена в этот интерактивный ресурс», – продолжил Мовчан.

По его словам, школьников также ознакомили с аналитическими материалами УХСПЧ и серией отчетов проекта «История одного города».

«Такие отчеты подготовлены по населенным пунктам – Станица Луганская, Мариуполь, Марьинка, Северодонецк, Попасная. На сегодняшний день готовится отчет по населенному пункту Переможное (неподконтрольная Украине территория Луганской обл., – прим. ред.) – это населенный пункт возле Луганского аэропорта», – сообщил правозащитник.

«К большому сожалению, ни один государственный орган не ведет учет погибших гражданских. Мы этим занимаемся, и надеемся, что это будет полезно, как для госорганов, так и для населения. Школьников это заинтересовало. Особенно заинтересовало то, что этим никто не занимается систематически из представителей власти. также их заинтересовал этот ресурс, как определенный источник информации», – добавил представитель УХСПЧ.

* «История одного города» – это серия из 6 отчетов Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека, в которых фиксируется и восстанавливается историография вооруженного конфликта на Донбассе. Правозащитники представили отчеты в школах Краматорска, Мариуполя, Марьинки, Торецка, Славянска и Покровска.