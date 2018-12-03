В Донецке нарушителей комендантского часа выгнали долбить лед на улицах, – соцсети. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке участники незаконных вооруженных формирований выгнали людей, задержанных за нарушение комендантского часа, долбить лед на улицах города. За работой следит «полицейский». Эта ситуация вызвала массу возмущений среди дончан, о чем они пишут в соцсетях.

«Картину только что видел в центре. Нарушители комчаса, человек 8 мужиков + 1 женщина, все в гражданском, кто в чем. Долбят лед и пытаются почистить тротуар от обледенения. Под присмотром полицейского надзирателя. Прям 14-15 год вспомнил», – пишет дончанин.

Жители Донецка возмущены:

«Донецкий‏»: «П**дец. Это 37-й год. На Гаагу они себе заработают»;

«ЗамПоТех‏»: «В 14-м бухариков собирали и "лечили" так, а не нарушителей комчаса»;

«Hochudomoy»‏: «Уроды…»;

Алексей: «Я вообще не пойму, как они еще не обложили налогом безработных?! Это ж у них первое дело – трудовая повинность! Работать за гроши или просто так за всякие "провинности и долги" на колхоз-барина уже в веках отпечатано»;

Олег: «Резервация. Свои своих...».

Некоторые дончане не высказывают возмущения. «Зато чистенько...», – пишет Наталия.

Напомним, что в «ДНР» и «ЛНР» с 23:00 до 5:00 действует комендантский час, при этом в «ДНР» наказание за нарушение комчаса жестче, чем в «ЛНР». Так, в «ДНР» за первое нарушение комендантского часа задерживают и держат в «отделении» до 9 часов утра, второе нарушение – уже арест на 15 суток. При этом в «ЛНР» нарушение режима комендантского часа на один час и более для гражданских лиц «влечет наложение административного штрафа в размере от 500 руб. (209 грн по курсу местного банка на 11.11.2018) до 2 000 руб. (836 грн) или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов».

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