Сводка из зоны ООС за 2 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил у населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское. Дважды незаконные вооруженные формирования (НВФ) вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Тарамчука. Кроме того, вблизи Станицы Луганской НВФ осуществили очередную провокацию с целью недопущения разведения сил и средств в этом районе – зафиксирован обстрел противника из крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток противник совершил обстрел украинских оборонительных укреплений в районе Крымского из минометов калибром 82 мм.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 184 единицы. Под огнем оказались поселок шахты имени Гагарина в Горловке; Ясиноватая и прилегающие к ней село Крутая Балка и поселок Каштановое; Докучаевск и села Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.), Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.), Саханка; село Спартак, район "Вольво-центра", поселки Старомихайловка и Александровка на окраинах и в окрестностях Донецка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, села Красный Яр и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов».