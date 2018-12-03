Ответственность за нарушение прав человека на Донбассе и в Крыму несет Россия, – Порошенко. Новости

Россия несет полную ответственность за нарушение прав человека на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и Крыма. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 декабря, в ходе открытия форума «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Еще несколько лет назад казалось, что реализация основных принципов декларации прав человека является точно необратимым процессом, что созданы международно-правовые механизмы для их защиты, что Совет безопасности ООН сможет предотвратить их нарушения. К сожалению, оказалось, что это совсем не так», – сказал он.

«В XXI веке Российская Федерация – постоянный член Совета безопасности ООН осуществила аннексию Крыма, агрессию, оккупировав часть территории Украины и нормы декларации прав человека массово и последовательно нарушаются на украинских территориях, которые находятся под оккупацией России», – продолжил Порошенко.

Президент Украины напомнил о количестве пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе и постоянных нарушениях прав человека на неподконтрольных украинским властям территориях. «С началом вооруженной агрессии РФ против Украины, по данным ООН, 10 тыс. человек были убиты, свыше 23 тыс. – ранены. Многочисленные случаи умышленных убийств, внесудебных казней, похищения и бросание людей "на подвалы", удержание в нечеловеческих условиях в российских тюрьмах, пытки, ограбления и другие преступления, зафиксированы разными международными организациями в их отчетах, представленных всему миру», – заявил глава государства.

«Именно Россия сейчас несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Об этом говорится в абсолютном большинстве международных документов, принятыми авторитетными международными организациями, в частности ООН, ОБСЕ, Парламентской Ассамблей Совета Европы и многими другими», – подчеркнул Порошенко.