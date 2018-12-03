Блогер из Макеевки показал цены на мебель в «ДНР» (Фото). Новости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур посетил мебельный магазин. Цены на мебель он показал в социальной сети.

Цены отличаются в зависимости от размеров, материалов изготовления, наличия полочек, зеркал и т.д.

Так, в мебельном магазине продают:

шкафы – 8850 руб. (3766 грн по местному курсу на 3.12.2018);

прихожие – 7960, 8630, 9800, 12950, 12900 руб. (3387, 3672, 4170, 5511, 5489 грн);

этажерки для обуви – 2700, 4230 руб. (1149, 1800 грн).

Кроме того, в «ДНР» предлагают приобрести: