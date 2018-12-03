Блогер из Макеевки показал цены на мебель в «ДНР» (Фото). Новости

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Блогер из Макеевки показал цены на мебель в «ДНР» (Фото)

ДН

03.12.18 13:48dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур посетил мебельный магазин. Цены на мебель он показал в социальной сети.

Цены отличаются в зависимости от размеров, материалов изготовления, наличия полочек, зеркал и т.д.

Так, в мебельном магазине продают:

  • шкафы – 8850 руб. (3766 грн по местному курсу на 3.12.2018);
  • прихожие – 7960, 8630, 9800, 12950, 12900 руб. (3387, 3672, 4170, 5511, 5489 грн);
  • этажерки для обуви – 2700, 4230 руб. (1149, 1800 грн).

Кроме того, в «ДНР» предлагают приобрести:

  • диван-кровать – 15450 руб. (6574 грн);
  • раскладной диван – 16240 руб. (6911 грн);
  • стеклянный журнальный столик – 5450 руб. (2319 грн);
  • журнальный столик из ДСП – 2540 руб. (1081 грн);
  • мягкий стул – 3920, 4190 руб. (1668, 1783 грн);
  • стол-тумбу – 3390 руб. (1443 грн);
  • кресло офисное – 6240 руб. (2655 грн).

 

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