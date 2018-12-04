В «ДНР» показали цены на сладости (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал цены на сладости в одном из магазинов в городе. Кадры с ценниками он продемонстрировал в соцсети.
Так, в «ДНР» продают конфеты (стоимость указана за кг):
- крем-суфле – 282 руб. (120 грн по местному курсу на 4.12.2018);
- «Изумрудный орешек», шоколадные – 399 руб. (170 грн);
- карамель «Барбарис» – 151 руб. (64 грн);
- «Бурундучок», шоколадные – 304 руб. (129 грн);
- «Азовская коровка», на сгущенке – 176 руб. (75 грн).
Также предлагаются иные сладости (за кг):
- вафли – 144 руб. (61 грн);
- печенье – 63-81 руб. (27-34 грн);
- шоколадное печенье – 122 руб. (52 грн).
И сладости в упаковках:
- торт-медовик – 205 руб. (87 грн);
- торт шоколадный – 210 руб. (89 грн);
- трубочки со сгущенкой – 195 руб. (83 грн);
- рулет со сгущенкой – 195 руб. (83 грн).
Напомним, в «ДНР» подорожали продукты питания первой необходимости.
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