Порошенко надеется, что продлевать военное положение не потребуется. Новости

Украина принимает собственные меры для противостояния угрозе полномасштабного вторжения России, а военное положение было введено на 30 дней в 10 областях для защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 декабря, в ходе открытия форума «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Это превентивный шаг, который никоим образом не направлен на свертывание конституционных прав и свобод граждан. Он вводится только для того, чтобы расширить возможности Вооруженных Сил и всего сектора обороны и безопасности, включая Национальную гвардию, которую в этих условиях мы вправе привлекать для обороны государства, для того, чтобы быстро реагировать на нарастающие угрозы. Мы имеем полную информацию относительно резкого увеличения численности российских войск вдоль нашей границы и в оккупированном Крыму», – сказал он.

По его словам, все возможности, которые дает военное положение органам украинской власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с АР Крым.

«Состоится сокращение сроков боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях. Состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы. Пройдут военные учения и в областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди. Усиливается охрана и оборона объектов критической инфраструктуры, в первую очередь это атомные и гидроэлектростанции. Будут приняты все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны», – заявил Порошенко.

«Все это осуществляется для предупреждения агрессии и минимизации ее последствий, для защиты главного права человека – права на жизнь. Подчеркиваю еще раз: военное положение – это превентивная мера на 30 дней. И это время будет использован чтобы укрепить нашу оборону и нашу способность защитить граждан от удара врага. Мы не дадим повторить февраль-март 2014 года. Я очень надеюсь на то, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не понадобится», – подчеркнул президент Украины.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Особый правовой режим в Украине продлится 30 дней, а в декабре президент Украины Петр Порошенко пообещал внести в парламент проект решения о дате президентских выборов, которые согласно Конституции, должны состояться 31 марта 2019 года.

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